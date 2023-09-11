الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

هكذا رد أردوغان على دعوة السيسي لزيارة مصر

هكذا رد أردوغان على دعوة السيسي لزيارة مصر
الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن السيسي دعاه إلى مصر.

العالم _ تركيا

وتابع أردوغان: "هم قاموا بدعوتنا إلى مصر ونحن قلنا لهم ننتظركم في تركيا والوزراء المعنيون ورؤساء الاستخبارات سيعملون على تنظيم موعد الزيارة"، متابعا: "سنعمل على مضاعفة حجم تجارتنا مع مصر وإحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى".

وأشار أردوغان: "عودة علاقاتنا مع مصر إلى وضع أفضل من ذي قبل قد تمكننا من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المشاكل الإقليمية وخاصة في الملف السوري".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد التقى بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين، في نيودلهي.

وأكد أردوغان خلال المحادثات أهمية تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين. فيما قال الجانب المصري، إن المحادثات شددت على ضرورة العمل على دفع مسار علاقات البلدين، واستئناف مختلف آليات التعاون الثنائي.

روابط ذات صلة

دبلوماسي تركي: لا نلمس تنفيذ السويد شروط انضمامها إلى 'الناتو'

مقتل جندي تركي متأثرا بإصابته شمالي العراق

الديوان الملكي في السعودية يعلن وفاة الأمير تركي بن محمد بن سعود

السويد: ننتظر تصديق تركيا على إنضمامنا لحلف الناتو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد ..شهادات صادمة لناجين من زلزال مراكش المغربية

بلينكن: ضرب عمق روسيا "قرار أوكراني وليس قرارنا"!

هكذا رد أردوغان على دعوة السيسي لزيارة مصر

بالفيديو.. محلل سياسي: المغرب لم يصدر نداءات إستغاثة بسبب الزلزال

في ذكراها الـ22 هجمات 11 سبتمبر.. والتأسيس لمرحلة "الفوضى الخلاقة"

محادثات في طهران بين امير عبداللهيان وبافل طالباني