ماذا دار بين قاليباف ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني خلال لقائهما بطهران؟

العالم - ايران

كما بحث محمد باقر قاليباف وبافل طالباني خلال لقائهما اليوم الاثنين توسيع التبادل التجاري، وصون الأمن والتنسيق الثقافي بين الجانبين.

وحضر الاجتماع رفعت عبد الله، مقرر الهيئة العاملة للمكتب السياسي، ودرباز كوسرت رسول، عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي، وعماد أحمد عضو المكتب السياسي، وهيوا أحمد رئيس جهاز الأسايش في كردستان .

وأشاد قاليباف بدور الرئيس الراحل جلال طالباني، في بناء العراق الجديد، "وحماية الوئام والتعايش بين القوميات والمكونات المختلفة".

وقال قاليباف: "ستبقى ذكرى الرئيس طالباني خالدة في أذهاننا، ويواصل الاتحاد الوطني الآن هذه السياسة الصائبة بالروحية نفسها، وهو بالتأكيد قوة مؤثرة وله دور فعال في إنجاح العملية السياسية بالعراق".

من جانبه، أشار بافل جلال طالباني إلى أهمية حماية الاستقرار والأمن في المنطقة، وأكد مواصلة الجهود "لمعالجة المشكلات والسيطرة على التحديات، ونأمل أن تكون خطواتنا في سبيل المصالح العليا، وأن يكون صون الأمن والاستقرار في المنطقة من أولويات مهماتنا".

وحول الوضع الداخلي للاتحاد الوطني وعلاقاته مع بغداد ودول الجيران، أكّد طالباني، أنّ "الاتحاد الوطني ينتهج السياسة الحكيمة والمتوازنة للرئيس الراحل جلال طالباني بإرادة قوية ومستقلة".

وجدد تأكيده قائلاً: "نريد خدمة شعبنا ونؤمن أنّ بإمكاننا أن نستمر بالتنسيق مع أصدقائنا بغية تحقيق المصالح العليا، وعلاقاتنا مع إيران تأتي ضمن هذا الإطار".