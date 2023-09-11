ايران و اذربيجان توقعان وثيقة التعاون الدفاعي والعسكري

العالم - ايران

وتم توقيع هذه الوثيقة خلال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة للتعاون العسكري والدفاعي بين وزارة الدفاع الاذربيجانية والاركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتوجه مساعد الشؤون الدولية في الاركان العامة للقوات المسلحة العميد محمد احدي يوم السبت الى باكو على رأس وفد عسكري كبير للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري والدفاعي المشترك بين ايران واذربيجان.

والتقى العميد محمد احدي خلال هذه الزيارة وزير الدفاع الاذربيجاني ذاكر حسن اوف ومساعد رئيس الجمهورية حكمت حاجييف و مساعد رئيس الوزراء شاهين مصطفى ييف.

وتمت خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية و تعزيزها خاصة في المجالين الدفاعي والعسكري الى جانب بعض القضايا الاقليمية والدولية.