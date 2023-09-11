الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

البيت الأبيض: بايدن يعتزم استخدام "الفيتو" ضد مشروع ميزانية البنتاغون للعام المقبل

البيت الأبيض: بايدن يعتزم استخدام
الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع ميزانية البنتاغون للعام المقبل، وسيصر على قبول مقترحاته.

العالم- الامريكيتان

وأشار البيان إلى أن الإدارة لا توافق على مشروع الميزانية الذي اعتمده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لأنه لا يتوافق مع المقترحات التي سبق أن طرحها البيت الأبيض.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن مقترحات الإدارة تمت مناقشتها على أساس الحزبين، ولكن "مع بقاء أقل من شهر قبل نهاية السنة المالية (30 سبتمبر)، فإن الجمهوريين يضيعون الوقت مع قانون أحادي الحزب يخفض الإنفاق الداخلي". ويعرّض الخدمات الشعب الأمريكي الحيوية للخطر".

واعتبر البيان أن المشروع له "عواقب مدمرة" على الرعاية الطبية للأفراد العسكريين في مجال الصحة الإنجابية، وعلى "سلامة وصحة الأمريكيين من مجتمع الميم"، ويهدد "المساواة في الزواج".

وأكد أن الإدارة تشعر بالقلق من أن المسودة لا تتناول بشكل مناسب مبادرات تغير المناخ وستعيق قدرة الإدارة على تعزيز المساواة والشمول.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. بايدن ينهي مؤتمرا صحفيا لسبب مضحك!

جو بايدن: الرياض و"تل أبيب"بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق للتطبيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ولي العهد السعودي يصل سلطنة عمان

البيت الأبيض: بايدن يعتزم استخدام "الفيتو" ضد مشروع ميزانية البنتاغون للعام المقبل

اتفاق أمريكي إيراني لتبادل السجناء والإفراج عن 6 مليارات دولار مجمدة لإيران

ألمانيا: لن نزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى تلقائيا بعد واشنطن

"غالانت" يدعي إنشاء مطار إيراني في جنوب لبنان

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. مواجهة المخططات الأميركية لخلق أزمات في إيران