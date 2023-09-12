الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٣:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الأدميرال تنكسيري يستعرض انجازات بحرية الحرس الثوري في 4 مجالات

الأدميرال تنكسيري يستعرض انجازات بحرية الحرس الثوري في 4 مجالات
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

استعرض قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري، خلال اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي، منجزات هذه القوة في 4 مجالات.

العالم - ايران

وقال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي ابوالفضل عموئي : ان هذه اللجنة عقدت مساء الاثنين اجتماعا حول موضوع دراسة اجراءات القوة البحرية للحرس الثوري وانجازاتها ، بحضور الادميرال علي رضا تنكسيري قائد القوة البحرية ومساعديه.

وأضاف: في هذا الاجتماع، استعرض الأدميرال تنكسيري إنجازات القوة البحرية في 4 مجالات، وهي سرعة السفن والقدرة على حمل الأسلحة في السفن، التطوير من حمل راجمات القذائف إلى راجمات الصواريخ، وزيادة قدرة السفن والاستفادة من المعدات الذكية ومنها الذكاء الاصطناعي في ملاحة السفن.

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان: تم في بحرية الحرس الثوري، بالاعتماد على القدرات الوطنية، اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز القوة الدفاعية للبلاد ضد التهديدات.

وأشار عموئي إلى أن تنكسيري افاد بان الأمن في الجمهورية الإسلامية يعتمد على الشعب، وتناول سياسة مشاريع الاسكان في الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي وأوضح ان اجراءات هذه القوة هي في خدمة ابناء المناطق الساحلية.

روابط ذات صلة

العميد تنكسيري: السيادة البحرية هي المهمة في النظام العالمي الجديد

سرعة زوارق الحرس الثوري تصل إلى 110 عقدة بحرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مع الحدث 30 سنة على اتفاق أوسلو.. ماذا تحقق للقضية؟

"كيم جونغ أون" یصل إلى روسيا للقاء مع بوتين

الأدميرال تنكسيري يستعرض انجازات بحرية الحرس الثوري في 4 مجالات

نيبينزيا: الدول الغربية تمارس ضغطا سياسيا على مالي

متمردون في مالي يعلنون الحرب على المجلس العسكري

ولي العهد السعودي يصل سلطنة عمان