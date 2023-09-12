العالم - روسيا

وحسب المعطيات الأولية للطوارئ المحلية، قد تم الهبوط بسلام، بعدإطلاق إشارات استغاثة.

وقال حاكم نوفوسيبيرسك أندريه ترافنيكوف أنه، حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة التابعة لشركة "أورالسكيه أفيالينيي" (خطوط أورال الجوية) نحو 170 شخصا، بينهم 23 طفلا، ولم يصب أحد بأذى أثناء الهبوط.

وذكرت الطوارئ أنه تم إجلاء جميع ركاب الطائرة، ويخضعون حاليا لفحص طبي.

وفي وقت سابق، فشلت طائرة ركاب من طراز "إيرباص A320" كانت تنفذ رحلة من سوتشي إلى أومسك، في الهبوط بمطار وجهتها وأطلقت أشارة استغاثة.

وأفاد مطار نوفوسيبيرسك بأنه تم توجيه الطائرة إلى مطار بديل في نوفوسيبيرسك "لأسباب فنية".

وأوضح حاكم مقاطعة أومسك فيتالي خوتسينكو، في وقت لاحق أن الطائرة قامت بهبوط اضطراري في نوفوسيبيرسك بسبب خلل في النظام الهيدروليكي.