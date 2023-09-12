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بدء مناورة "الركن الشديد 4" في غزة بإطلاق رشقة صاروخية تجاه البحر + فيديو

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

بدأت الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، بتنفيذ المناورة العسكرية" الركن الشديد 4"، تزامناً مع الذكرى الـ 18 لاندحار الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، بإطلاق رشقات صاروخية تجاه البحر.

العالم - فلسطين

واستهلت الأذرع العسكرية، مناورة "الركن الشديد 4" بإطلاق رشقة صاروخية باتجاه البحر.

وقال مسؤول عسكري في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: إن مناورة الركن "الشديد 4" تأتي استكمالا لمناورات الركن الشديد التي تقيمها فصائل المقاومة سنوياً، وتشمل نطاقين قتاليين "براً وبحراً".

وأوضح المسؤول العسكري في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ المناورة تتزامن مع الذكرى 18 للاندحار الصهيوني عن غزة ورفع الجهوزية والاستعداد لكافة فصائل المقاومة على وقع التهديدات الصهيونية .

وبيّن المسؤول العسكري أن المناورة ستحاكي سيناريوهات اقتحام مستوطنات ، وعمليات إغارة، وتسلل خلف الخطوط ، وخطف جنود وإطلاق رشقات صاروخية، تجاه أهداف افتراضية في البحر.

وتشكَّلت "الغرفة المشتركة" باسمها الحالي، رسميًا، في 23 يوليو 2018، بين 12 جناحاً عسكرياً بعد انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى؛ لمواجهة إجراءاته، التي كان أبرزها تركيب بوابات إلكترونية -في حينه-.

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بدء مناورة "الركن الشديد 4" في غزة بإطلاق رشقة صاروخية تجاه البحر + فيديو

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