العالم الموازی یتبحر فی اسرار.. "الحرب الهجينة (او الهيبريدية)"

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مصطلح "الحرب الهجينة" كان موجودا منذ التسعينات لكنه استخدم على نطاق واسع لأول مرة من قبل الجنرال الامريكي جيمس ماتيس في منتدى الدفاع عام 2005 لينشر بعدها فرانك هوفمان كتابا عنها عام 2007.

في كتابه وصف هوفمان الحرب الهجينة بأنها أنماط الحرب المختلفة، بما في ذلك القدرات التقليدية والتكتيكات والتشكيلات غير النظامية والأعمال الإرهابية التي تشمل العنف العشوائي والإكراه والفوضى الإجرامية (هل يذكركم هذا بشيء؟ ...

لكن المفكرين العسكريين ومنهم ) "عكس راسل با توضيح كارش"

عام2009 طرح "راسل غلين" وهو ضابط ومؤلف لكتب العقيدة الحربية في الجيش الامريكي تعريف موسع للحرب الهجينة شمل استخدام الخصم في نفس الوقت لمزيج من الوسائل "السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والمعلوماتية، الى جانب الوسائل التقليدية وكمان غير النظامية وحتى الكارثية واكثر من الارهاب واساليب الحرب التخريبية والاجرامية وصولا الى مستوى التهديد المستمر بالحرب كما الحال عندما يقولوا لإيران "كل الخيارات على الطاولة" مثلا ؟!!



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