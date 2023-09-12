آلاف المنكوبين تحت الرمال بليبيا في ظل تجاهل المجتمع الدولي

العالم- خاص بالعالم

وقال محمود إسماعيل إن حجم الكارثة التي حدثت بليبيا كبير جدا، حيث ارتفع عدد ضحايا إعصار دانيال شرقي ليبيا بحسب مصادر طبية إلى نحو 3 آلاف قتيل، ونحو سبعة آلاف مفقود، ونزوح حوالى عشرين ألف عائلة، مشيرا إلى أنه لاتوجد إمكانيات فعلية من الدولة الليبية من أجل إنتشال الجثث المتناثرة.

وشدد على ضرورة تكاثف الجهود حتى في ظل الإنفصال القائم من الناحية السياسية بين الشرق والغرب،لافتا الى انه ورغم وصول مساعدات إلى المنطقة الشرقية لكنها قليلة جدا مقابل هذه الأزمة ولا تكفي والمنكبون يحتاجون الحماية.

هذا وقال أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان إن أحياء كاملة في مدينة درنة تضم آلاف الموطنين اختفت داخل البحر، مشيرا إلى فرض حظر للتجوال، وحالة الطوارئ في شرق ليبيا لمدة يومين.

وأعلنت السلطات مناطق درنة وشحات والبيضاء مناطق منكوبة، وطلبت من الدول تقديم المساعدة.

من جهته، أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتقديم جميع أنواع الدعم للمنكوبين.

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