أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- كيهان ..

القائد .. الأعداء يستهدفون ركيزتين أساسيتين في البلاد , الوحدة الوطنية والأمن القومي .

- خراسان ..

القائد .. أمريكا شكلت مجموعة خاصة لإيجاد أزمات بمختلف بلدان العالم بينها ايران .

- ارمان امروز ..

الخارجية .. تلقينا تاكيدات من باكو بأن جمهورية أذربيجان لا تخطط لعمل عسكري ضد أرمينيا .

- ابرار..

الوزير أمير عبداللهيان للمبعوث الأوروبي الخاص .. ايران مستعدة لتعزيز العلاقات مع الإتحاد الأوروبي.

- اعتماد ..

بدء مناورات عسكرية أمريكية أرمينية مشتركة في خضم أجواء التصعيد بين باكو ويريفان .

- ارمان ملي ..

رئيس إقليم كردستان العراق يؤكد إلتزام أربيل ببنود الإتفاق الأمني بين ايران والعراق .

- سياست روز ..

أيام فرنسا السوداء في القارة الأفريقية .. ملك المغرب يرفض الرد على إتصال ماكرون الهاتفي .

- رويش ملت..

توتر في العلاقات الروسية الأرمينية وتبادل للإتهامات تزامنا مع أجواء التصعيد بجنوب منطقة القوقاز .

- عصر ايرانيان ..

دمشق تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن سرقات أمريكا للنفط السوري .

- مردم سالاري ..

مخاوف بكييف من بطئ وتعثر الهجوم الأوكراني المضاد مع إقتراب فصل الشتاء .

- ايران ..

زيارة الرئيس الأمريكي بايدن لفيتنام محاولة لتعزيز العلاقات مع عدو قديم لاحتواء الصين .

- جام جم ..

بداية نهاية حقبة هيمنة الدولار في التجارة الدولية بإتساع حركة حذف الدولار في العالم .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

1- جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها ( تهديدات مجنونة )..

اطلق رئيس المخابرات الصهيونية الموساد تهديدات ضد ايران مؤخرا تضاف لقائمة طويلة من التهديدات الصهيونية الفارغة السابقة ضد بلادنا . في الواقع تعكس هذه التهديدات تزايد خوفِ وهلعِ الكيان من قدرات ايران وثِقلِها الاستراتيجي في المنطقة والعالم , والمسألةُ المهمةُ هنا هي ..

( إن الكيان الصهيوني يقف بالكاد على قدميه اليوم في ظل الصراعات الداخلية والتمرد في الجيش وسْط كابوس الزوال الشامل)

في الواقع يقف هذا الكيان المهزوز عاجزا مقابل تنامي المقاومة الفلسطينية المسلحة بالضفة ومقابل غزة وحزب الله لبنان , ومن هنا تبدو تهديداته الفارغة الاخيرة ضد ايران مجردَ محاولةٍ للهَرَبِ للامام للايحاءِ بانه مازال قويا رغم ان كل المؤشرات باتت تدل بوضوح على انه اضعفُ بكثير ممن يَجرُؤُ على دخول مواجهة مع ايران .

2- قدس ..

في مقالها ( زلزال في العلاقات الأفريقية الفرنسية ) كتبت صحيفة قدس ..

تلقَّت فرنسا صفعة جديدة من دولة افريقية اخرى , الصفعةُ جاءت هذه المرة من قبل المغرب في الواقع , حيث رفض ملك المغرب الردَّ على اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي ماكرون , كما رفضت الرباط اقتراحَ باريس بارسال معوناتٍ لمنكوبي الزلزال في المغرب.

(إن هذا الرفض يعكس عدم ثقة بمواقف وسياسات فرنسا, فالمغرب وافق على تلقّي مساعدات إنسانية من أسبانيا وبلدان أخرى) .

ان ما يحدث بافريقيا هو انحسارٌ متسارعٌ للنفوذ الفرنسي ذي الجذور الاستعمارية وما جَرى حتى الان في النيجر والغابون ومالي وبوركينافاسو دليلٌ على ذلك .

3- سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( باكو بأحضان الصهاينة , ويريفان تأمُل بالغرب)..

هناك مخاوفُ جدية من ان يؤدي ايُّ خطأ في الحسابات في الاجواء المشحونة بين جمهورية اذربيجان وارمينيا الى اندلاع حرب جديدة بجنوب القوقاز ..

( إن باكو تراهن على دعم الكيان الصهيوني وتركيا لتحقيق طموحات ترتبط بأحلام معروفة , وتراهن أرمينيا الأضعف عسكريا على الغرب)

ولا ينسى احد انَّ رئيس الكيان الصهيوني نفسه زار باكو قبل اشهر وانَّ جمهورية اذربيجان اكبرُ مصدرٍ للنفط للكيان واكبرُ زبون للسلاح منه وبالطبع لهذا الكيان اجنداتُه العدوانيةُ الخاصة من وراء الامر. إنَّ الدبلوماسيةَ هي الخِيارُ الوحيدُ الذي يُجنِّبُ هذين البلدين الانزلاقُ في متاهاتِ حروبٍ ونزاعاتٍ مدمرةٍ لكليهما , وهذا ما تؤكده ايران دائما.

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن تفاقم الصراعات الداخلية في فلسطين المحتلة في مقالها ( الجميع ضد إنقلاب نتنياهو)..

استطلاعات الرأي في فلسطين المحتلة تتحدث عن تهاوي ما تبقى من مكانةٍ وشعبية لنتنياهو , ففي احدث استطلاع قال نحوخمسة وسبعين بالمئة من المستطلعين "لا " كبيرة لنتنياهو وحكومته .

( إن فلسطين المحتلة تشهد إتساع دائرة المعارضة ضد نتنياهو ومشروع قانون التعديلات القضائية الذي يوصف بالإنقلاب على القانون)

الكيان الصهيوني يقف اليوم بالذات في مفترق طريق حقيقي حيث من المفترض ان يناقش الكنيست اهمَّ بند في مشروع قانون الاصلاحات القضائية وهو البند المعروف باسم " الغاء اثبات المعقولية" , فالمصادقةُ عليه تعني تقييد السلطة القضائية والمحكمة العليا بالكامل لصالح حكومة نتنياهو , وفي مثل هذه الحالة قد تشهد فلسطينُ المحتلة مواجهات اكثر سخونة وخطورة.

5- ابرار ..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا يتحدث عن ( تشاؤم واسع في الشارع الأمريكي بشأن الأوضاع)..

اجرت شبكة السي ان ان الامريكية استطلاعا واسعا للراي العام بالولايات المتحدة مؤخرا عَكَسَ نظرة تشاؤمية عميقة للاوضاع ..

( يرى نحو سبعين بالمئة من الأمريكيين أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية سيئة للغاية ومن المستبعد أن تتحسن قريبا)

ويرى غالبية المستطلعين ان بايدن لم يعد في وضع بدني وذهني مناسب يَسمح له بالبقاء لولاية رئاسية ثانية . لكنْ رغمَ ذلك ترى هذه الشبكةُ الاخبارية الامريكية انه من السابق لاوانه التكهنُ بما ستتمخض عنه الانتخابات الرئاسية في حالة ترشيح بايدن وترامب فيها .