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المغربيون يشتكون من بطء عمليات الإغاثة وتأخر المساعدات

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المدمر الذي ضرب وسط المغرب إلى ألفين وثمانمئة واثنين وستين قتيلا، ونحو ألفين وستمئة جريح، واشتكى الكثير من المتضررين من بطء عمليات الإغاثة وتأخر المساعدات.

العالم- مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية من مراكش بالنسبة إلى المناطق المنكوبة هناك بلدات وقرى جبلية صغيرة لم تصل إليها بعد وسائل الإنقاذ الضرورية أو وسائل إنتشال الجثث، لأن هناك ضحايا محتملين عالقين تحت الأنقاض.

وأضاف مراسلنا أن مساعدات قطرية قد وصلت إلى منطقة أمزميز، كما بنيت مستشفيات إسبانية وإنجليزية هناك.

ونقلا عن رئيس مجلس المستشاريين النعم ميارة في سلسلة إجتماعات طارئة بالبرلمان المغربي، قال مراسلنا إن إعادة الإعمار في المغرب يحتاج إلى 5 إلى 6 سنوات والكثير من البيوت تحتاج إلى إعادة التهيئة ووقتا وجهدا و15 بالمئة من الدخل الوطني.

هذا وأكدت السلطات المغربية أن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت بشكل كامل، وأمام العروض التي قدمتها أكثر من سبعين دولة لتقديم المساعدة، لم تستجب الرباط إلا لعروض بريطانيا واسبانيا والإمارات وقطر لتقديم المساعدات.

وقال مسؤولون إن رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للعثور على ناجين محتملين، وتقديم المساعدة لمئات المشردين. واشتكى الكثير من المتضررين من بطء عمليات الإغاثة وتأخر المساعدات.

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