اتفاق اوسلو المشؤوم منح الشرعية للاحتلال الصهيوني.. كيف ذلك؟

العالم - خاص العالم

واضح وليد محمد علي في حوار لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان نكبة تأسيس مشروع كيان الاحتلال الصهيوني ونكبة أوسلو نكبتان اساسيتان اصابت الشعب الفلسطيني والسبب الرئيسي ان التفكير الصهيوني هو تفكير مركب فهو يدرك بعمق طبيعة الصراع كصراع حضاري شامل يشمل كل الابعاد العقيدية والسياسية والعسكرية والاجتماعية وهو ليس له بعد واحد، بينما نأخذ الامور بالتجزئه فوقعنا في مطب خدمة المشروع الصهيوني وان كنا نقصد العكس.

واضاف انه اذا كان المشروع الصهيوني هو العدو الاساسي والصراع معه صفري فالعدو الامريكي هو العدو رئيسي الذي بدونه لا يبقى هذا العدو. لافتا ان هناك خسارة اساسية من اتفاق اوسلو حيث مكنت العدو من الوصول لمرحلة متقدمة في تهويد الضفة الغربية والتي تبلغ مساحتها حوالي 21 % من ارض فلسطين .

وحول اشارة البعض ان كل بنود الاتفاقية لم ينفذ منها شيء وتم تفريغ الاتفاقية من مضمونها ولم يبقى سوى التنسيق الامني قال منسق شبكة قادرون معا ان كلمة التنسيق الامني هي كلمة مهذبة وهي في الحقيقة تعاون امني بين المحتل والمحتل له حيث يتعاون من يمثل الشعب المحتل ومع محلتلنا ويقدم له خدمات. واضاف ان هذا الاتفاق مكن السلطة التي قامت وهي سلطة حكم اداري ذاتي للضفة الغربية ويفترض لقطاع غزة ايضا وان السلطة ابتلعت منظمة التحرير ما يعني ان مشروع السلطة ابتلع حركة تحرر فلسطينية.

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