الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

اتفاق اوسلو المشؤوم منح الشرعية للاحتلال الصهيوني.. كيف ذلك؟

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال منسق شبكة قادرون معا وليد محمد علي ان اتفاقية اوسلو نكبة على الشعب الفلسطيني لا تقل خطرا عن نكبة عام 48 .

العالم - خاص العالم

واضح وليد محمد علي في حوار لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان نكبة تأسيس مشروع كيان الاحتلال الصهيوني ونكبة أوسلو نكبتان اساسيتان اصابت الشعب الفلسطيني والسبب الرئيسي ان التفكير الصهيوني هو تفكير مركب فهو يدرك بعمق طبيعة الصراع كصراع حضاري شامل يشمل كل الابعاد العقيدية والسياسية والعسكرية والاجتماعية وهو ليس له بعد واحد، بينما نأخذ الامور بالتجزئه فوقعنا في مطب خدمة المشروع الصهيوني وان كنا نقصد العكس.

واضاف انه اذا كان المشروع الصهيوني هو العدو الاساسي والصراع معه صفري فالعدو الامريكي هو العدو رئيسي الذي بدونه لا يبقى هذا العدو. لافتا ان هناك خسارة اساسية من اتفاق اوسلو حيث مكنت العدو من الوصول لمرحلة متقدمة في تهويد الضفة الغربية والتي تبلغ مساحتها حوالي 21 % من ارض فلسطين .

وحول اشارة البعض ان كل بنود الاتفاقية لم ينفذ منها شيء وتم تفريغ الاتفاقية من مضمونها ولم يبقى سوى التنسيق الامني قال منسق شبكة قادرون معا ان كلمة التنسيق الامني هي كلمة مهذبة وهي في الحقيقة تعاون امني بين المحتل والمحتل له حيث يتعاون من يمثل الشعب المحتل ومع محلتلنا ويقدم له خدمات. واضاف ان هذا الاتفاق مكن السلطة التي قامت وهي سلطة حكم اداري ذاتي للضفة الغربية ويفترض لقطاع غزة ايضا وان السلطة ابتلعت منظمة التحرير ما يعني ان مشروع السلطة ابتلع حركة تحرر فلسطينية.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الجهاد الإسلامي تدين السماح بمشاركة وفد صهيوني باجتماع اليونيسكو في الرياض

الجهاد الاسلامي: من حق شعبنا التصدي للعدوان الإسرائيلي

معادلة الردع الاستباقي تُعزّز مقاومة فلسطين وتحصّن لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سفير إيران في قطر: نطوي المراحل النهائية لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع أميركا

كيم جونغ أون في روسيا

لودريان يأمل أن تكون مبادرة بري بداية مسار الحل في لبنان

أوكرانيا تشن هجوما بمسيرات قرب محطة "زابوريجيا النووية"

بالفيديو.. اتفاق اوسلو المشؤوم منح الشرعية للاحتلال الصهيوني.. كيف ذلك؟

شاهد بالفيديو.. مناورة 'الركن الشديد أربعة' رد قوى على تهديدات الإحتلال