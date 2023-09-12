شاهد .. ماذا فعلت السيول في مدن وقرى ليبيا؟

العالم- ليبيا

سيول عارمة تؤدي الى فيضانات شرقي ليبيا، تجرف أحياء بكاملها مع سكانها إلى البحر وتقتل وتشرد الآلاف، فضلا عن آلاف المفقودين.

فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق البلاد خلال الأيام الماضية، بعدما اجتاح الإعصار 'دانيال' البحر المتوسط قادما من تركيا وبلغاريا واليونان.

مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات، غمرت مدن البيضاء وسوسة والمرج، وطبرق وكل مدن وقرى الجبل الأخضر والساحل الشرقي، وصولا إلى بنغازي.

أما الكارثة فكانت في مدينة درنة بعد انهيار السدود عقب اجتياح سيل عارم بسبب الاعصار.

وقال أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إن 'أحياء كاملة في مدينة درنة تضم آلاف الموطنين اختفت داخل البحر'، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت المدينة منطقة منكوبة وفرضت حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا، لمدة يومين.

ووصف خبراء الإعصار دانيال بأنه 'شديد للغاية من حيث كمية المياه التي تساقطت خلال أربع وعشرين ساعة'.

وخلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في غرب البلاد أعلن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام ودعا إلى ضرورة التغاضي عن الخلافات السياسية ووجه بتحويل أموال لكافة البلديات المتضررة من السيول شرقي البلاد.

وطالب المجلس الرئاسي في طرابلس من المجتمع الدولي تقديم المساعدة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها تتابع عن كثب تطورات الإعصار وستقدم 'مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الإستجابة على المستويين المحلي والوطني'.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجه الحكومة بإرسال مساعدات إلى المناطق المتضررة في شرق ليبيا، فيما قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا سترسل ثلاث طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية.

وفي مصر المجاورة، دعت السلطات إلى توخي الحذر على الساحل الشمالي المتاخم لشرق ليبيا، وأعلنت أنها بدأت الاستعدادات للحد من تأثير الإعصار دانيال وتتوقع أجهزة الأرصاد هطول أمطار غزيرة لثلاثة أيام.