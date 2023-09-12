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النمسا تعيد فتح سفارتها في بغداد

النمسا تعيد فتح سفارتها في بغداد
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير خارجية النمسا ألكساندر تشالنبيرغ، اليوم الثلاثاء،في مؤتمر صحفي، إعادة فتح سفارة  النمسا في العراق.

العالم - اوروبا

وقال الوزير تشالنبيرغ، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين بعد جولة مباحثات مشتركة في بغداد: "نعلن إعادة فتح سفارة النمسا في بغداد من أجل تعميق العلاقات مع العراق في مجالات عدة، سنوقع اتفاقية في مجال الأمن الداخلي بالعراق".

وقال حسين، إن الجانبين بحثا مجالات التعاون بين البلدين وعودة الخطوط الجوية النمساوية إلى بغداد والترحيب بالشركات النمساوية فضلا عن البحث في الجوانب السياسية والأمنية".

ومن المنتظر أن يجري وزير خارجية النمسا لقاءات مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

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