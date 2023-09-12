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كيم جونغ أون في روسيا

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا عبر قطاره الخاص، ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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