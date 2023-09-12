القضاء الإيراني يشكر العراق على حسن استضافة زوار الأربعين

العالم - إيران

وأشاد ستايشي اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي نيابة عن السلطة القضائية، باستضافة العراق السخية حكومة وشعبا لزوار أربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وقال: إن إقامة هذه المسیرة الكبيرة والمليونیة أثبتت مرة أخرى أن عمق تعاطف الأمم في التعبير عن حبها لأهل البيت (عليهم السلام) يتزايد وآخذ بالنمو وهو شمعة مشتعلة لن تنطفئ رغم خطط الأعداء المعقدة.

و ردا على سؤال حول آخر الإجراءات القضائية في قضية زمرة خلق الإرهابیة قال: طالبت محكمة بمحافظة طهران من أعضاء زمرة منافقين الإرهابية تقديم محامين منتدبين للمتهمين من هذه الزمرة وذلك من خلال نشر إعلان.

وأضاف: لم يستغل أي من المتهمين هذه الفرصة القانونية وبموجب القانون، اتخذ نائب رئيس قضاء محافظة طهران إجراءات لتخصیص محامين منتدبين لهؤلاء المتهمين، وذلك عبر مراسلة مع رئيس نقابة المحامين كما ردت نقابة المحامين بأنه سيتم تقدیم العدد اللازم من المحامين القانونيين و المنتدبین لهؤلاء المتهمين.

وأوضح: وفقا للقانون على المتهم، استخدام محامين حاصلين على تراخيص المحاماة في نفس الدولة ولذلك فإن وجود محام دولي في هذه المحكمة ليس له أي أساس قانوني.

آخر التطورات في ملف الجاسوسين الفرنسيين

وردا على سؤال حول ملف الجاسوسين الفرنسيين، قال المتحدث باسم السلطة القضائية: تم القبض على رجل وامرأة، وكلاهما مواطنان فرنسيان، بتهمة التجسس لصالح أجانب ضد إيران.. وقد تم تحويل ملف هذين الشخصين إلى المحكمة بعد إجراء تحقيق شامل وقد تمت دراسة مرحلتين من هذه القضية من قبل محامي المتهمين، وفور تلقي المزيد من المعلومات سيتم الإعلان عنها.

احتجاز مواطن سويدي

وردا على سؤال حول اعتقال مواطن سويدي قال: هذا الشخص مواطن سويدي ومتهم بارتكاب جرائم في إيران.

وتابع: الآن تم سجن هذا الشخص مع صدور أمر قانوني، و التحقيق في ملفه جارٍ و في مراحله النهائية وسيتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بالقرار النهائي للنيابة خلال الأيام المقبلة.