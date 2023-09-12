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العين الإسرائيلية..

قلق صهيوني من تعاظم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

يرصد برنامج"العين الاسرائيلية" النجاحات الايرانية في ضرب أهداف صهيونية في ظل الحديث عن القلق الصهيوني من تعاظم القدرات النووية والعسكرية الايرانية.

العالم العين الإسرائيلية

فيما ركز اعلام العدو على الاخفاقات في وقف الهجمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مع توجّه بنشر القبة الحديدية في مستوطنات الضفة لتجنب اطلاق القذائف الصاروخية باتجاهها، في ظل تهديدات الاحتلال الجديدة للقائدين السنوار والعاروري فتحي كليب المتابع للشان الاسرائيلي من بيروت

كما سلط البرنامج الضوء على اعتراف رئيس الموساد الصهيوني ديفيد برنياع، بنجاح ايران في ضرب أهداف اسرائيلية، مهددا بالرد داخل ايران واستهداف مسؤوليها.

وحول ما قاله رئيس الموساد واعترافه بنجاح ايران في ضرب اهداف اسرائيلية وتفسير ذلك، وتهديد ايران بالرد داخل البلاد، اكد فتحي كليب المتابع للشان الاسرائيلي من بيروت، ان ايران هي نقطه مركزية في كل برامج الاحزاب الصهيونية وعادة ما يتبارون في الحديث عن ايران، ولكن هذا الكلام لا يفيد بشيء، طالما ان الفعل الاساسي غائب.

ولفت كليب إلى أن ايران لا تضع يدها على خدها وتنتظر ما الذي يفعله الاحتلال، وان الاحتلال يسعى جاهدا حتى في الداخل الايراني الى التوتير ويسعى الى التخريب، وبكل الطرق، لكن الاحتلال الاسرائيلي وتهديداته لضرب العمق الايراني حين استطاع الاحتلال ان يخرّب في ايران سيفعل ذلك ولكن هل هذا الاحتلال بامكانه ان يتحمل رد فعل ايران، وهناك اكثر من تجربة ونموذج يقول لا، ان الاحتلال يحاول قدر الامكان ان يتحاشى ويعمل في السر، وفي الليل على ضرب ايران، ويخشى من المواجهة المباشرة معها، ومثل هذا الكلام في التصعيد ضد ايران، نعتقد انه جاء لاسباب انتهازية داخلية داخل المجتمع الاسرائيلي.

كما بحث برنامج"العين الاسرائيلية" في تهديدات رئيس الموساد لايران، اعقبها مزاعم اطلقها وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت عن مطار تبنيه ايران في جنوبي لبنان لاستهداف الكيان الاسرائيلي.

ضيف البرنامج:

- فتحي كليب المتابع للشان الاسرائيلي من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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