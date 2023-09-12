الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد.. وفقدان الحلول حول الشغور الرئاسي اللبناني

العالم - بانوراما

وفي تصريح صحافي لفت الوزير حسين الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد المجاميع المعارضة في كردستان العراق عن الحدود الإيرانية في اطار الاتفاق مع طهران على أن يتم نقلهم الى مخيمات في عمق كردستان.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إجراء الموفد الفرنسي الخاص الى لبنان جان ايف لودريان جولة لقاءات حول مسألة الشغور الرئاسي ودعوات الحلول لا سيما الحوار الوطني.

لودريان أكد خلال جولاته على مسؤولين لبنانيين أن باريس تتابع مساعيها لسد الفراغ في موقع الرئاسة الاولى بينما تتوزع المواقف السياسية الداخلية بين مؤيد ومعارض لدعوة بري للحوار، بانتظار تبلور المبادرات الدولية كمشاريع حلول للأزمة الراهنة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.