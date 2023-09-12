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في منطقة أرس الحرة..

الصين تستثمر 140 مليون دولار في شمال غرب إيران

الصين تستثمر 140 مليون دولار في شمال غرب إيران
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد رئيس منظمة منطقة أرس الحرة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية (شمال غرب إيران)، عن توقيع مذكرات تفاهم بقيمة 140 مليون دولار لتوظيف استثمارات صينية في هذه المنطقة.

العالم - إيران

وفي تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أوضح علي نويد نتائج تواجد منطقة أرس الحرة في معرض الصين الدولي للتجارة والاستثمار، واشار إلى إبرام عدة اتفاقيات استثمارية بقيمة 140 مليون دولار، وذكر: إنتاج الرافعات الصناعية، وآلات البناء، والمعدات الطبية والكاثود النحاسي وانشاء الدفيئات الزراعية من بين الفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي رحبت به الشركات الصينية، وتم التوقيع على مذكرات أولية لمواصلة المفاوضات.

ولفت إلى إجراء محادثات تجارية مع ممثلي أكثر من 85 شركة عالمية وقال: في هذه المحادثات إلى جانب تقديم فرص استثمارية لتنمية التجارة والصادرات، تم أيضا تعريف منتجات أرس عالية الجودة للناشطين الاقتصاديين والجمهور المستهدف.

وتابع نائب رئيس منظمة المنطقة الحرة في أرس لللشؤون الاقتصادية والاستثمارية: نظرا لمشاركة مختلف الدول والشركات في هذا المعرض، فإن مشاركة المنطقة الحرة في جناح الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت فعالة للغاية في شرح إنجازات بلادنا في مجال الإنتاج والتصدير.

وأضاف: إن الحضور الهادف في هذا المعرض وعرض المحتويات المكتوبة والمرئية للقدرات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية لمنطقة أرس الحرة، والأهم من ذلك، التعريف بفرص الاستثمار، أدى إلى جذب النظرة الإيجابية للناشطين الاقتصاديين في البلد المضيف.

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