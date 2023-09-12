أميرعبداللهيان: لا يجوز المساس بأمن جيران العراق

العالم - إيران

وخلال استقباله رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، شدد على تسريع تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق.

وأكد وزير الخارجية الإيراني على أن وجود الإرهابيين في منطقة كردستان العراق وأعمالهم ضد أمن إيران أمر خطير، ويتعارض مع الدستور العراقي والعلاقات الودية الثنائية، لافتا إلى أنه لا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق.

من جهته أعرب طالباني عن تقديره للدعم المستمر، الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحكومة العراق وشعبه واصفا إيران بأنها الداعم الأقوى للشعب العراقي.

وقال طالباني إن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بدول المنطقة وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.