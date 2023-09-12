الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣
٠١:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أميرعبداللهيان: لا يجوز المساس بأمن جيران العراق

أميرعبداللهيان: لا يجوز المساس بأمن جيران العراق
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، على أن وجود الإرهابيين في منطقة كردستان العراق وأعمالهم أمر خطير، موضحا أنه لا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق.

العالم - إيران

وخلال استقباله رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، شدد على تسريع تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق.

وأكد وزير الخارجية الإيراني على أن وجود الإرهابيين في منطقة كردستان العراق وأعمالهم ضد أمن إيران أمر خطير، ويتعارض مع الدستور العراقي والعلاقات الودية الثنائية، لافتا إلى أنه لا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق.

من جهته أعرب طالباني عن تقديره للدعم المستمر، الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحكومة العراق وشعبه واصفا إيران بأنها الداعم الأقوى للشعب العراقي.

وقال طالباني إن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بدول المنطقة وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

روابط ذات صلة

ماذا دار بين قاليباف ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني خلال لقائهما بطهران؟

محادثات في طهران بين امير عبداللهيان وبافل طالباني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أوليانوف: الغرب لا يتصرف بواقعية في مفاوضات فيينا

أميرعبداللهيان: إجراءات لحماية إيرانيي المهجر وتسهيل شؤونهم

بتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين.. إعفاء مواطني أرمينيا من تأشيرة الدخول الى الإمارات

مع الاحتفاظ بالخطوط الحمراء.. عبداللهيان: ايران مستعدة للتفاوض على وثيقة سبتمبر

رئیسي: مستعدون لتقديم الإغاثة إلى سكان المناطق المنكوبة في ليبيا

بالفيديو.. مشاهد حصرية لقناة العالم عن مناورات المقاومة في غزة