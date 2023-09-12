شاهد.. نجاة طفل حديث الولادة من تحت أنقاض زلزال المغرب

العالم - المغرب

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المدمر الذي ضرب وسط المغرب إلى 2862 قتيلا، ونحو 2600 جريح، واشتكى الكثير من المتضررين من بطء عمليات الإغاثة وتأخر المساعدات.

هذا وأكدت السلطات المغربية أن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت بشكل كامل، وأمام العروض التي قدمتها أكثر من سبعين دولة لتقديم المساعدة، لم تستجب الرباط إلا لعروض بريطانيا واسبانيا والإمارات وقطر لتقديم المساعدات.

وقال مسؤولون إن رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للعثور على ناجين محتملين، وتقديم المساعدة لمئات المشردين. واشتكى الكثير من المتضررين من بطء عمليات الإغاثة وتأخر المساعدات.