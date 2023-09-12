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في مشهد غريب..

شاهد.. نجاة طفل حديث الولادة من تحت أنقاض زلزال المغرب

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإنجاة طفل من تحت الحطام في المغرب بعد ما ضرب البلاد زلزال عنيف اودى بحياة مئات آلاف الأشخاص وشرد المئات.

العالم - المغرب

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المدمر الذي ضرب وسط المغرب إلى 2862 قتيلا، ونحو 2600 جريح، واشتكى الكثير من المتضررين من بطء عمليات الإغاثة وتأخر المساعدات.

هذا وأكدت السلطات المغربية أن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت بشكل كامل، وأمام العروض التي قدمتها أكثر من سبعين دولة لتقديم المساعدة، لم تستجب الرباط إلا لعروض بريطانيا واسبانيا والإمارات وقطر لتقديم المساعدات.

وقال مسؤولون إن رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للعثور على ناجين محتملين، وتقديم المساعدة لمئات المشردين. واشتكى الكثير من المتضررين من بطء عمليات الإغاثة وتأخر المساعدات.

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