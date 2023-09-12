إعفاء مواطني أرمينيا من تأشيرة الدخول الى الإمارات

العالم - الإمارات

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء، أنه بموجب البروتوكول تم التعديل بإضافة جوازات السفر الخاصة والرسمية والعادية لكلا البلدين تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، على أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بعد تبادل الإخطارات الدبلوماسية بين البلدين في الأشهر القادمة.

وأكد خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية أن قرار الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول يعكس قوة العلاقات بين الدولتين والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية بما يعكس طموحات وتوجهات البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية، والرامية لتعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي.