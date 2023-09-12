الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣
٠١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

رئیسي: مستعدون لتقديم الإغاثة إلى سكان المناطق المنكوبة في ليبيا

رئیسي: مستعدون لتقديم الإغاثة إلى سكان المناطق المنكوبة في ليبيا
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئیس الإيراني إبراهیم رئیسي عن استعداد بلاده لتقدیم الإغاثة إلى سكان المناطق المنكوبة في ليبيا، جراء سيول وفيضانات اجتاحت شرقي هذا البلد.

العالم - إيران

وفي رسالة وجهها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الیوم الثلاثاء، أعرب رئيسي عن تعاطفه مع ليبيا حكومة وشعبا، بعد مصرع وإصابة وفقدان عدد كبير من مواطني هذا البلد إثر العاصفة والفيضانات التي اجتاحته مؤخرا.

وكتب الرئیس الإيراني في رسالته: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وقوع العاصفة والفيضانات في مناطق من ليبيا، ما أدى إلى مصرع وإصابة وفقدان عدد كبير من أبناء شعب هذا البلد.

وأضاف: إنني إذ أعرب عن تعاطفي مع العائلات المنكوبة، أقدم نيابة عن شعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، تعازيّ لفخامتكم وشعبكم العزيز على هذا الحادث المؤسف.

وتابع الرئيس الايراني: إن حكومة الجمهورية الإسلامية على استعداد لتقديم الإغاثة لسكان المناطق المتضررة وإرسال المساعدات الطبية والصيدلانية وغيرها من الضروريات.

وفي الختام أعرب الرئيس رئيسي عن أمله في عودة الأوضاع إلى طبيعتها سريعا بمساعدة الحكومة ومواكبة الشعب الليبي الصابر؛ سائلا الباري تعالى بالرحمة والمغفرة لضحايا الحادث والشفاء العاجل للجرحى.

روابط ذات صلة

كم بلغ عدد ضحايا إعصار 'دانيال'؟.. مسؤول ليبي يوضح +فيديو

إيران تتعاطف مع ليبيا حكومة وشعبا بضحايا الفيضانات

شاهد .. ماذا فعلت السيول العارمة بمدن وقرى ليبيا

إعصار دانيال... مقتل أكثر من ألفي شخص وفقدان نحو 6 آلاف في ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أوليانوف: الغرب لا يتصرف بواقعية في مفاوضات فيينا

أميرعبداللهيان: إجراءات لحماية إيرانيي المهجر وتسهيل شؤونهم

بتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين.. إعفاء مواطني أرمينيا من تأشيرة الدخول الى الإمارات

مع الاحتفاظ بالخطوط الحمراء.. عبداللهيان: ايران مستعدة للتفاوض على وثيقة سبتمبر

رئیسي: مستعدون لتقديم الإغاثة إلى سكان المناطق المنكوبة في ليبيا

بالفيديو.. مشاهد حصرية لقناة العالم عن مناورات المقاومة في غزة