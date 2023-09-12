بالفيديو.. مشاهد حصرية لقناة العالم عن مناورات المقاومة في غزة

العالم - فلسطين المحتلة

بدأت الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة تنفيذ المناورة العسكرية السنوية 'الركن الشديد أربعة'، بالتزامن مع الذكرى الثامنة عشرة للاندحار الإسرائيلي عن غزة، وبهدف رفع الجهوزية للفصائل وردا على تهديدات الإحتلال.

,حفاظا على الجاهزية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية؛ تجري الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة المناورة العسكرية السنوية ' الركن الشديد اربعة'، تزامنا مع الذكرى الثامنة عشر لاندحار الإحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة.

الأذرع العسكرية للمقاومة استهلت المناورات الجديدة بإطلاق رشقة صاروخية باتجاه البحر.

وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة إن التدريبات تأتي استكمالا لمناورات الركن الشديد التي تجريها فصائل المقاومة سنويا، وتشمل نطاقين قتاليين 'برا وبحرا'، لرفع الجهوزية واختبار سرعة استجابة قوات المقاومة لأي طارئ، ولمراقبة جهوزية المقاتلين للتعبئة والتصدي للعدوان على وقع التهديدات الإسرائيلية.

المناورات تحاكي سيناريوهات تكتيكية مختلفة كالإشتباك مع قوات الإحتلال واقتحام المواقع وإطلاق النار وإحداث تفجيرات مختلفة وأسر جنود، وذلك على غرار المناورات السابقة.

وتأتي المناورة الجديدة في ظل تهديدات رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو باغتيال قادة حركة 'حماس'؛ التي اكدت أن مناورات الركن الشديد أربعة دلالة أن تهديدات الإحتلال لشن عدوان لن توقف الفعل المقاوم ودعم الحالة النضالية وخاصة في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن الفصائل ستنفذ مناورة مشتركة في محافظات القطاع، وإن ذلك سيتزامن مع إجراءات ميدانية على صعيد الجبهة الداخلية وانتشار الأجهزة الأمنية، تتخللها أصوات إطلاق نار وانفجارات، وحركة ملحوظة لعناصر المقاومة، ومركبات الأجهزة الأمنية والإسعاف والدفاع المدني.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أجرت الأحد، جولة استطلاعية وتفقدية لمواقع المقاومة العسكرية ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام ثمانية واربعين؛ في إطار المحافظة على مستوى عال من الجهوزية.