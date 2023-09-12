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وسائل الإعلام رأس حربة لمواجهة الحرب الهجينة - الحلقة الثانية

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

تعد وسائل الإعلام إحدى أسلحة الحرب الهجينة او ما يسمى بـ"Hybrid Warfare"، وتعتبر نوعا من انواع الحرب الناعمة ضد الشعوب، وتأثر الاعلام بالسياسة تمت مناقشته اكاديميا لاول مرة في عام 1990، ثم عرفت بعدها ظاهرة تاثير شبكة الـCNN التي جعلها مؤثرة بالحروب الامريكيه بجميع انحاء العالم.

العالم - العالم الموازي

ونتحدث في هذا البرنامج وباختصار عن تاثير شبكة الـCNN ، ففي عام 2013 كتب روبنسون في مقالته حول تأثير الـCNN ووسائل الاعلام المرتبطه فيها، والنقطة الاساسية التي يجب التوجه اليها، هي ان المشهد الاعلامي الجديد لديه القدرة على جعل الناس العاديين من غير النخب قادرين على ممارسة الضغط على الذين يمتلكون السلطة السياسية.

وهذا مظهر من مظاهر جهود وسائل الاعلام من أجل التاثير على الناس في المجتمع، الذين لديهم القليل من التعليم، حيث يظهرون ردود فعل سياسية، بالمقابل يظهر مصطلح الثقافة الاعلامية او محو الامية الاعلامية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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العالم الموازي.. وسائل الإعلام رأس حربة لمواجهة الحرب الهجينة - الحلقة الثانية

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