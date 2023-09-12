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'المُلّا' يشكر قائد الثورة لتقديره جهود العراقيين بزيارة الأربعين

'المُلّا' يشكر قائد الثورة لتقديره جهود العراقيين بزيارة الأربعين
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

شكر الدكتور الشيخ خالد الملا قائد الثورة الإسلامية السيد على الخامنئي لتقديره عمل العراقيين وتعبهم والجهد الذي بذلوه في الزيارة الأربيعينه.

العالم - العراق

كتب الشيخ خالد الملا عبر منصة التواصل الاجتماعي "x" مثمنا تقدير قائد الثورة الاسلامية لجهود العراقيين في زيارة الأربعينية مغردا: " العالم الجليل الذي يقف مع أمته ويمتلك بصيرة ودراية هو عالم يستحق الثناء والشكر والتقدير ، وافر شكرنا للسيد المرجع علي الحسيني الخامنئي لأنه يعرف قدر العراقيين ومواقفهم في زيارة الأربعينية أما المنتقدون للتلاحم الإسلامي فلا بصيرة ولا بصر لهم ، نسأل الله لهم الهداية والعافية".

وكان قائد الثورة الاسلامية قد شكر العراق حکومة وشعباً وقواهم الامنية على ما قدموه للزوار في اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وقال آية الله السيد علي خامنئي، اليوم الاثنين: "أشکر الشعب العراقي علی حسن الاستقبال وکرم الضيافة في الاربعين، ليس مزحة ان يستقبلوا ويستضيفوا أکثر من 22 مليون زائر خلال أيام ويقدموا کل مالديهم".

وأضاف قائد الثورة الاسلامية:"اتقدم بالشکر الجزيل للإخوة والاخوات والمسؤولين العراقيين والحشد الشعبي، ممتن جداً لقوات الشرطة العراقية لکل ما قدموه؛ هذا أمر قيم للغاية".

وجاء خطاب الشکر هذا لدی استقبال قائد الثورة لإسلامية اليوم الإثنين، في حسينية الإمام الخميني (رض)، حشدا غفيرا من أهالي محافظتي "سيستان وبلوشستان" و"خراسان الجنوبية".

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