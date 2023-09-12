رسائل المحور لكيان الاحتلال.. من هذه الغرفة ستدار المعركة الكبرى معك!

وقال قائد بارز في كتاب القسام في قطاع غزة أيمن نوفل: ان "مناورة الركن الشديد الرابعة، هي اجراء دوري يتم فيها مراجعة ومتابعة استخلاصات العبر من التدريبات السابقة على مدام العام، ايضاً هي تتميز مناورة الركن الشديد بأنها مناورة قيادة وسيطرة يتم فيها العمل على تجاوز المعضلات الميدانية في التركيز على وحدة الهدف ووحدة القيادة والسيطرة".

المقاومة اختارت أن تنطلق مناورتها من داخل موقع كان سابقا مستوطنة اسرائيلية لكنها اليوم تسمى محررات وتحتضن المقاومة بصواريخها وعتادها وتدريباتها ... وقد تزامنت هذه المناورة مع احياء الذكرى الثانية عشر للاندحار الصهيوني عن قطاع غرة.

وتابع القيادي نوفل يقول: ان "المناورات تجرى في ذكرى اندحار العدو الصهيوني من قطاع غزة على ارض المحررات، في رسالة الى العدو والى كل الاحرار في العالم ان المقاومة هي السبيل لنيل الحرية والكرامة".

رسائل عديدة أرادت المقاومة ايصالها للاحتلال أولا ولمن يسانده سرا وجهرا ثانيا بأنها مازالت تعد وتبني وتدخر، فغرفة العمليات هذه ما هي الا نموذجا مصغرا لغرفة عمليات المحور التي ستقود المعركة الكبرى.

وافادت مراسلة العالم من داخل غرفة العمليات المشتركة في غزة: فليكتب حبر السياسة ما يشاء من قرارات اغتيال او اتفاقيات تطبيع في الغرب المغلقة، في النهاية القرار يصدر من هنا، فكمية الصواريخ ومداياتها ووحدات العاملة هي رهن اشارة من غرفة العمليات المشتركة من فصائل المقاومة التي لا تخضع الا لارادة المقاومة.

