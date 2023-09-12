بري: الحوار السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة في لبنان

العالم - لبنان

وقال بري بعد لقائه، لودريان، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بعد عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية لاسيما الاستحقاق الرئاسي، أن "وجهات النظر متطابقة مع لودريان بألا سبيل إلا الحوار ثم الحوار ثم الحوار، للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وهذا ما هو متاح حاليا لمن يريد مصلحة لبنان".

هذا وكان لودريان قد اعرب في تصريحات له عن أمله في أن تكون مبادرة بري إلى الحوار بداية مسار الحل لإنهاء الشغور الرئاسي.

بدوره جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي التأكيد أن بداية الحل للأزمة الراهنة في لبنان تقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وإتمام الإصلاحات الاقتصادية، بينما أكد بري أن وجهات النظر متطابقة مع لودريان بأنه لا سبيل إلا الحوار ثم الحوار للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الإستحقاق الرئاسي.