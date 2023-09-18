آخر مستجدات اتفاق تبادل السجناء بين طهران واشنطن والإفراج عن الأموال الإيرانية

العالم - خاص بالعالم

وأشار ايزيدي إلى أن حكومة كوريا الجنوبية رغم عدائها لإيران لم تكن توافق على تجميد الأرصدة الايرانية رغم تعاونها لها الاقتصادي مع الجمهوريه الاسلامية منوها أن البلدان يجب ان لا تخضع للضغوط ويجب أن تعمل على تنظيم علاقاتها وفقا للتعاون فيما بينها، ومن اجل ذلك فان كوريا الجنوبية كانت مستاءة من تجميد الاموال موضحا ان اولئك الذين كانوا قد اعتقلوا في ايران كانوا يقومون بالتجسس.



وكانت قد أعلنت طهران أن عملية تنفيذ الاتفاق بينها وبين واشنطن بشأن الإفراج عن أرصدتها المجمدة في كوريا الجنوبية، وتبادل السجناء تتقدم خطوة بخطوة، وبالسرعة المناسبة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن اتفاق تبادل السجناء سينفذ اليوم.

ويقضي الاتفاق بإطلاق سراح خمسة مواطنين إيرانيين من السجون الأميركية مقابل اطلاق سراح خمسة سجناء من ايران يحملون الجنسية الأميركية.

وأعرب كنعاني عن أمله في أن يتم الإفراج عن الأموال الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية اليوم، ونقلها الى حسابات ايرانية في إحدى دول المنطقة.

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