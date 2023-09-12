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نائب حركة حماس يصل بيروت لبحث تطورات عين الحلوة

نائب حركة حماس يصل بيروت لبحث تطورات عين الحلوة
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

وصل نائب رئيس حركة "حماس" في الخارج موسى أبو مرزوق إلى لبنان، في زيارة تستغرق أياما عدة، لبحث تطور الأوضاع في المخيمات الفلسطينية، وبخاصّة ما يجري في مخيم عين الحلوة.

العالم - لبنان

ومن المقرّر أن يلتقي أبو مرزوق بمسؤولين لبنانيّين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، "لمحاولة احتواء الأوضاع في مخيم عين الحلوة، وتأكيد ضرورة وقف إطلاق النار، وإنهاء الاشتباكات العنيفة الّتي أدت إلى العديد من أبناء الشعب الفلسطيني".

وتفيد التقارير الواردة من جنوب لبنان بعودة الهدوء الحذر على محاور مخيم عين الحلوة تقطعه رشقات نارية على محور حطين، بعدما سجل بعد الظهر خرق كبير لوقف إطلاق النار سقط جراه ثلاثة جرحى.

وتربط أوساط مطلعة بين ما يجري في مخيم عين الحلوة وبين التطورات على الساحة الفلسطينية لا سيما بين حركتي فتح وحماس وتوازن القوى بينهما لا سيما بعد حرب جنين.

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