الرئيس العراقي يستقبل رئيس حكومة منطقة كردستان.. وهذا ما دار بينهما

العالم - خاص بالعالم

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد خلال استقباله بارزاني جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع إقليم كردستان مؤكداً على ضرورة إيجاد حل للمشاكل القانونية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقانون.

السوداني شدد على أن نهج الحكومة الحالية يعتمد مبدأ العمل نحو ترسيخ الاستقرار الدائم بعيداً عن الخلافات مشيرا إلى أن حكومته عملت، ولاتزال، على ضمان عدم تأثر متطلبات العيش الكريم للمواطنين العراقيين، وبضمنهم مواطنو الإقليم، بأية إشكالات قانونية أو إدارية.

رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني أكد من جانبه على ضرورة حل المشاكل على أساس الدستور والاتفاقات الموقعة'، داعياً إلى عدم إقحام الحقوق المالية لإقليم كردستان ورواتب الموظفين بالخلافات السياسية مؤكداً على ضرورة معالجة هذه المسألة في أسرع وقت، بما يضمن عدم تأخير الحقوق المالية لمتقاضي الرواتب في الإقليم'.

بارزاني إلتقى أيضاً رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد وجرى خلال اللقاء، تداول موضوع العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث أعرب الرئيس رشيد عن ثقته بحرص الجانبين على حل جميع القضايا العالقة وفق الدستور والقانون وبما يرسخ الأمن والاستقرار في البلاد.



وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أبرز تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة هي مرتبات موظفي الإقليم، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها.

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