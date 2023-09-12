اتصالات فرنسية مع عواصم غربية وعربية تسبق زيارة موفدها للبنان

وضمن جولته على المسؤولين اللبنانيين، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي الموفد الفرنسي.

لودريان اعرب عن أمله بأن تكون مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى الحوار بداية مسار الحل بهدف إنهاء الشغور الرئاسي. وأكّد أنه آت إلى لبنان لإكمال مهمته، لافتًا إلى أنّه لن يُبدي رأيه قبل استكمال الاتصالات واللقاءات التي سيقوم بها.

بدوره جدد ميقاتي التأكيد على أنّ بداية حلّ الأزمة الرّاهنة تقضي بانتخاب رئيس جديد للجهورية، وإتمام الإصلاحات الاقتصاديّة.

كما التقى الموفد الفرنسي، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث أكّد لودريان لبري دعم مبادرته الحوارية، مشددًا على الحوار كسبيل لحل المسائل الراهنة.

لودريان التقى ايضا خلال جولته قائد الجيش جوزيف عون حيث بحث معه آخر التطورات خصوصا بما يتعلق بالملف الرئاسي.

جولة الموفد الفرنسي شملت مسؤولين سياسيين لبنانيين وكتلا سياسية برلمانية في سعي حثيث لتقريب وجهات النظر بين الافرقاء اللبنانيين، في محاولة لإنهاء الشغور الرئاسي الذي مضى عليه أكثر من عشرة أشهر.

هذا وكشفت معلومات دبلوماسية، أن باريس استبقت وصول موفدها باتصالات بعيدة عن الأضواء مع أكثر من عاصمة غربية وعربية.

وتؤكد المصادر عينها ان باريس تتمسك بضرورة متابعة الأوضاع عن قرب، ودراسة بدائل قد تفتح آفاق الحل الرئاسي.

يُذكر أنّ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري دعا إلى الحوار لسبعة أيام تعقبه جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس للبلاد، في دعوة ايدها البطريرك الماروني بشارة الراعي لكن احزاب المعارضة لا زالت متمسّكة بموقفها الثابت بعدم المشاركة بأي حوار، وبالتالي يراوح الوضع مكانه بانتظار المبادرات الخارجية.