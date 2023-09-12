الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد وتطبيقه على الأرض

الوزير العراقي وفي تصريحٍ صحافي لفت الى اتخاذِ الإجراءات اللازمة لإبعاد المجاميع المسلحة في كردستان العراق عن الحدود الإيرانية، مؤكداً إن الدستور العراقي لا يسمح لأي جهة باستخدام أراضي البلاد للهجوم على دول الجوار.

وفي منطقة كردستان العراق استقبل رئيس المنطقة نيجيرفان بارزاني، السفير الإيراني محمد کاظم آل صادق وأكد التزام اربيل بالاتفاق الأمني مع إيران، وذلك مع قرب انتهاء المهلة التي منحتها طهران لإزالة الجماعات المسلحة الإرهابية في كردستان العراق.

بارزاني قال إن اربيل لن تسمح بظهور أيِ تهديد أمني لإيران ينطلق من أراضيها، مشيراً الى أهمية العلاقات مع ايران بصفتها جارة مهمة لكردستان.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أشار خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى التعاون الأمني بين البلدين لتحقيق السلام الدائم، مشيراً إلى أن أي تحرك من قبل المجموعات الإرهابية والانفصالية ضد إيران سنعتبره تحركًا ضد أمن المنطقة، ونؤكد على ضرورة التعاون الأمني لإيجاد الاستقرار.

كما أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي في وقت سابق، على أن حكومته تعتبر نفسها ملزمة بمعالجة مخاوف طهران الأمنية بشأن التحركات الإرهابية المتمركزة في منطقة كردستان، مشدداً على جدية الحكومة العراقية في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بشكل كامل، سيما بعد تزايد التحركات الارهابية خلال الاعوام الماضية التي كانت تستهدف استقرار الجمهورية الإسلامية الايرانية.