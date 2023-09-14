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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

معارك"عين الحلوة"، فلسطين خاسرة.. وفد الكردستاني العراقي في بغداد، ملفات على طاولة النقاش

معارك
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الهدوء النسبي الذي يسود مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، بعد تجدد المعارك فيه والتي أسفرت عن سقوط 7 قتلى، 3 منهم من حركة فتح، ونحو 40 جريحا.

العالم - بانوراما

ما يرفع العدد الإجمالي منذ اندلاعها إلى 16قتيلا، وأكثر من 110جرحى، وسط مساع لبنانية فلسطينية مستمرة فشلت حتى الآن في تثبيت وقف اطلاق النار.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جدية حكومته في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع منطقة كردستان، وذلك خلال استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.

مشيرا إلى أن نهج حكومته يعتمد مبدأ العمل نحو ترسيخ الاستقرار الدائم بعيدا عن الخلافات، مشددا على ضرورة ضمان عدم تأثر متطلبات العيش الكريم للمواطنين العراقيين، وبضمنهم مواطنو الإقليم، بأية إشكالات قانونية أو إدارية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. معارك"عين الحلوة"، فلسطين خاسرة.. وفد الكردستاني العراقي في بغداد، ملفات على طاولة النقاش

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