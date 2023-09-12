'المشاط' يشيد بوقفة أبناء 'ريمة' في مقارعة الغزاة بالساحل الغربي

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وقال الرئيس المشاط خلال لقائه قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، والوجهاء والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية بمحافظة ريمة " وكما كنتم عونا وسندا لرجال الرجال في الساحل الغربي، أعدكم بأننا في قيادة الدولة سنكون عونا وسندا لكم في شؤون حياتكم، وفي خدمتكم".



وعبر المشاط الشكر والتقدير لأبناء ريمة الصمود والإباء والكرم والشهامة، والشموخ كشموخ جبالها.. لافتا إلى أن محافظة ريمة هي التي شجعت على انتهاج برنامج المبادرات في جميع المحافظات.



وأضاف" بمناسبة قدوم مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي يحتفي به شعبنا اليمني العظيم، وتزامنا مع أعياد الثورة اليمنية المباركة، تشرفنا بزيارة أبناء هذه المحافظة الشماء التي ستحظى إن شاء الله بكل الدعم والاهتمام".



وتابع" نحن في صراع مع عدونا على ايرادات بلدنا السيادية، والعدو يعرف أننا سنبني البلد إذا امتلكنا هذه الإيرادات، ولهذا نحن على مدى عام ونصف في نقاش على الموارد السيادية والعدو يصر الآن على سرقتها أو تمكين لصوص البلد من الحدود الدنيا منها، لكننا سنأخذ مواردنا وايرادات وخيرات هذا البلد ونوجهها إلى الإنتاج والبناء".



وأفاد بأن الشعب اليمني استطاع أن يحول التحديات والصعوبات التي فرضها العدو إلى فرص لبناء البلد في أحلك الظروف.