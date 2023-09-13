قاليباف: الكيان الصهيوني الذي كان يريد التوسع بالمنطقة بات عاجزا حتى في الضفة الغربية

العالم - ايران

قاليباف قال في اجتماع مع اعضاء لجنة الاحتفاء بذكرى القائد الشهيد ذبيح الله عاصي زادة اردكاني "لقد رأينا ان جميع تنبؤات الامام الخميني طاب ثراه كان صحيحا فحينما قال بأن طريق القدس يمر من كربلاء المقدسة نجد فعلا ان طريق القدس مر من كربلاء المقدسة".

وتساءل قاليباف " اين اليوم صدام وكيف تروجت ثقافة الزيارة الاربعينية؟ ان الله تعالى منحنا اليوم الى جانب العزة المعنوية ، العزة والقوة المادية ايضا، وما يهم فقط هو ايماننا القلبي بثقافة الشهادة ".

كما شدد قاليباف على ضرورة نشر ثقافة التضحية والشهادة، معتبرا اياها السبيل الوحيد لانقاذ البلاد في أي مجال.

يذكر ان القائد الشهيد ذبيح الله عاصي زادة اردكاني، مؤسس وقائد لواء "الغدير" 18 في يزد، استشهد عام 1983 في منطقة غرب بانة اثر اصابته بشظية قذيفة مدفعية قبيل عمليات "والفجر 4" ابان الحرب المفروضة من قبل نظام صدام البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).