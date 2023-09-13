امريكا تزود كييف باليورانيوم المنضب ومستقبل الشعب الاوكراني علی المحك

العالم - انقلاب الصورة

قذائف اليورانيوم المنضب سلاح فتاك بالفعل لكن آثارها الصحية المحتملة علی المدی البعيد تثير قلقاً عميقاً يحمل مخاطر صحية جسيمة تشمل السرطان وتشوهات الولادة سواء من خلال الشضايا او حتی الاستنشاق. اما بالنسبة للضرر البيئي فتترك تلك الاسلحة أثراً قاتماً في البيئة بعد انتهاء الحروب وتصعب ازالة هذه المواد المشعة وبالتالي تتعقد مهمة تنظيف الاراضي الاوكرانية بعد الحرب ما يتسبب بتحد اضافي لمستقبل اوكرانيا المضطرب.

وسبق للولايات المتحدة استخدام اسلحة تحتوي اليورانيوم المنضب في العراق، واعترف الاميركان ان قرابة مليون ونصف من الجنود تعرضوا للتلوث ولايُعلم عدد المتعرضين المدنيين للتلوث الذين يموتون بأعداد كبيرة.

ويقول وزير الصحة العراقي السابق، د. صالح الحسناوي ان اليورانيوم الذي استخدمته القوات الاميركية في معارك الفلوجة عام 2005 تسبب في زيادة التشوهات الخلقية واسقاط الجنين.

وتحاول الولايات المتحدة تبرير فعلتها بالادعاء ان هذه الاسلحة لاتحتوي مواد مشعة، فيما يؤكد مسؤولون اميركان ان هذه المزاعم كاذبة وان الاسلحة مشعة.

هذا وتصنف منظمة الصحة العالمية اليورانيوم المنضب بأحد أسلحة الدمار الشامل حيث يتسبب استنشاق اليورانيوم او ابتلاعه بالعديد من المشاكل الصحية مثل اضطرابات الجهاز التنفسي ومشاكل في الكبد والكلية وكذلك فقدان الذاكرة والصداع والتعب المستمر والحمی وانخفاض ضغط الدم، اضافة الی ظهور امراض سرطانية.

انها جريمة ستؤدي الی تصعيد التوتر؛ فالولايات المتحدة لاتبالي بحاضر أو مستقبل اوكرانيا وجيرانها الاوروبيين. هذه الخطوة التي ستترك تداعياتها الخطيرة علی الحياة ككل في تلك المنطقة. فهل هزيمة روسيا استراتيجياً كما ترغب واشنطن تمر عبر تدمير اوكرانيا والقضاء علی مستقبل قاطنيها؟