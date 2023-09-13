بوتين يكشف عن أحد أسباب زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

العالم - روسيا

وتبادل الزعيمان أطراف الحديث لفترة وجيزة، وقال كيم لبوتين: "شكرا لكم على دعوتنا على الرغم من جدول أعمالكم المزدحم".

من جانبه، أشار الرئيس الروسي إلى أن اللقاء يعقد في الفترة التي تحتفل فيها كوريا الشمالية بأعياد وطنية مهمة، وقال: "أنا سعيد جدا برؤيتكم، وخاصة (في الوقت الذي يشهد إحياء) مناسبات مثل مرور 75 عاما على تأسيس جمهورية (كوريا الديمقراطية الشعبية)، و70 عاما على الانتصار في حرب التحرير الكبرى، و75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".



وقبل ذلك بقليل، حينما كان ينتظر قدوم موكب الزعيم الكوري الشمالي، تحدث بوتين إلى الصحفيين وكشف عن بعض أجندة لقائهما.

ورد بوتين على سؤال عما إذا كانت روسيا ستساعد كوريا الشمالية في بناء الأقمار الصناعية، بقوله: "هذا هو السبب الذي أتينا من أجله إلى قاعدة فوستوشني الفضائية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "زعيم كوريا الديمقراطية يظهر اهتماما كبيرا بتكنولوجيا الصواريخ، ويحاولون تطوير الفضاء".

وعندما سؤل بوتين عما إذا كان سيجري بحث التعاون العسكري الفني خلال محادثاته مع كيم، قال: "سنتحدث عن كل القضايا دون عجالة. هناك ما يكفي من الوقت".

وبعد مراسم الاستقبال التي جرت عند المدخل الرئيسي لمبنى تركيب واختبار الصواريخ الحاملة للمجمع التقني في مطار فوستوشني الفضائي، تجول كيم بصحبة بوتين في صالة تجميع الصاروخ الفضائي "أنغارا"، كما اصطحب بوتين ضيفه لمشاهدة قاعدة إطلاق الصاروخ الفضائي "سويوز" في المطار.

وبعد الجولة انطلقت في مبنى مجمع الصواريخ الفضائية "سويوز –2" محادثات بين زعيمي روسيا وكوريا الشمالية بحضور وفدي البلدين.

* كيم: العلاقات مع روسيا أولى أولويات كوريا الديمقراطية

من جانبه أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن العلاقات مع روسيا تمثل "الأولوية الأولى" بالنسبة لبلاده.

وفي مستهل الاجتماع الذي عقده بوتين وكيم في مطار فوستوشني الفضائي بمقاطعة آمور في شرق روسيا، أشار بوتين إلى أن اللقاء يجري "في وقت خاص"، حيث احتفلت كوريا الشمالية مؤخرا بالذكرى الـ75 لتأسيس الدولة، مشيرا إلى أن الاتحاد السوفيتي كان أول من اعترف بها.

كما وصف بوتين الذكرى الـ70 لانتصار بيونغ يانغ في الحرب الكورية بأنها "تاريخ مشهود"، وأشار إلى أن الاتحاد السوفيتي قدم مساعدة من أجل تحقيقه.

وبالإشارة إلى مكان انعقاد الاجتماع، قال بوتين إن روسيا فخورة بإنجازات قطاعها الفضائي.

من جانبه، أعرب كيم عن امتنانه للجانب الروسي على حسن الترحيب وقال "نعقد الآن اجتماعا خاصا معكم في قلب القوة الفضائية روسيا.. لقد تمكنا من رؤية حاضر ومستقبل القوة الفضائية الروسية بأعيننا".

وصرح كيم بأن "روسيا نهضت الآن للنضال المقدس لحماية أمنها"، وقال: "نريد مواصلة تطوير العلاقات مع روسيا، وقد دعمنا دائما بوتين والحكومة الروسية".

وأضاف: "آمل أن نكون دائما معا في الكفاح ضد الإمبريالية ومن أجل بناء دولة ذات سيادة".

وأعرب كيم جونغ أون عن ثقته في أن محادثاته مع بوتين ستساعد في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد.

وضم الوفد الروسي في المحادثات وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، ونائب رئيس الوزراء مارات حوسنولين، ووزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف.

وفي وقت سابق قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن زعيمي البلدين سيناقشان قضايا التعاون الثنائي بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الثقافية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والشؤون الدولية بشكل عام.