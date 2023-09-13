الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٧:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

هل سيعزل الكونغرس الأميركي بايدن کما عزل ترامب؟

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

بشكل رسمي وعلى غرار ما فعلت الديمقراطية نانسي بيلوسي الرئيسة السابقة لمجلس النواب الاميركي ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، خلفها كيفين مكارثي الجمهوري يعلن موافقته على بدء اجراءات لعزل الرئيس الديمقراطي جو بايدن دون تصويت الكونغرس وذلك بتهمة استغلال منصبه الحكومي عندما كان نائباً للرئيس الاميركي السابق باراك اوباما.

خطوة تعزز الانقسام بين المشرعين الاميركيين وتأتي قبل عام من انتخابات الرئاسة التي يسعى بايدن الى خوضها وجاءت على خلفية تعاملات مشبوهة لنجله هانتر بايدن الذي يخضع حاليا للتحقيق على مستوى فيدرالي بخصوص اتهامات بالتهرب من الضرائب فيما يتعلق بأعماله الخارجية.

وقال كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأميركي: "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل الرئيس بايدن. الرئيس الديمقراطي كذب على الشعب الأمريكي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج. الجمهوريون في مجلس النواب كشفوا ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن الذي يغذي ثقافة الفساد".

البيت الابيض سارع إلى استنكار التحقيقات الرامية إلى عزل بايدن وقال إن دوافعها سياسية. الناطق باسمه إيان سامز قال ان الجمهوريين في مجلس النواب حققوا بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يخرجوا بدليل واحد على خطأه، معتبراً ان ذلك مثالا صارخا على التطرف السياسي في أسوأ صوره.

النواب الديمقراطيون نددوا بدورهم بالخطوة قائلين إنها ممارسة بحت حزبية ترمي إلى الانتقام من محاولة العزل المزدوجة التي قام بها مجلس النواب بحق الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

ومن المفترض أن يمنح التحقيق الرسمي أعضاء مجلس النواب المزيد من السلطات في التحقيق مع الرئيس وطلب الكشف عن معلومات رسمية والحصول على شهادات بشكل قانوني لكن من المستبعد التوصل الى نتيجة بحسب محللين اميركيين. وفي حال تم تمرير المحاكمة من مجلس النواب الذي يحظى بأغلبية جمهورية فإن التصويت النهائي ينبغي ان يجري في مجلس الشيوخ ذي الاغلبية الديمقراطية.

روابط ذات صلة

مجلس النواب الأميركي يعلن فتح تحقيق في قضية عزل بايدن

بالفيديو: سلوكيات بايدن الغريبة تتواصل وهذه المرة خلال زيارته لفيتنام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره العراقي في طهران 

شاهد بالفيديو.. رغم الزلزال المدمر.. المغرب يرفض المساعدات الانسانية إلا من اربع دول

شاهد بالفيديو.. هل سيعزل الكونغرس الأميركي بايدن کما عزل ترامب؟

بوتين يكشف عن أحد أسباب زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

جماعات الهيكل تتجهز لاقتحام واسع للأقصى ودعوات للتصدي

اسلامي: غروسي يزور إيران بعد مؤتمر الوكالة الدولية