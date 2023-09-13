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محكمة الاحتلال الإسرائيلي تؤجل جلسة الأسير أحمد مناصرة

محكمة الاحتلال الإسرائيلي تؤجل جلسة الأسير أحمد مناصرة
الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ محكمة الاحتلال في سجن "الرملة" قررت تأجيل جلسة النظر في قرار إنهاء العزل الانفرادي للأسير أحمد مناصرة حتى الـ20 من أيلول/ سبتمبر الجاري، على الرغم من تفاقم وضعه الصحي.

العالم - فلسطين المحتلة

وأوضح نادي الأسير نقلاً عن المحامي خالد زبارقة، أنّ الجلسة عُقدت بحضور طاقم الدفاع الخاص بقضيته، ومحاميين من مركز عدالة، وعائلته، ومؤسسة أطباء لحقوق الإنسان، وممثلين عن قنصليات وسفارات أجنبية.

ولفت إلى أنّ الوضع الصحي والنفسي لأحمد يتفاقم وهو أكثر سوءاً، مقارنةً بالشهور الماضية، موضحاً أنه في بداية الجلسة جرى إبلاغ طاقم الدفاع، أنه لا يمكن إحضار أحمد، وبعد مطالبة وإصرار من طاقم الدفاع، على حضوره، جرى إحضاره.

يُذكر أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل عزله انفرادياً، منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، على الرغم من وضعه الصحي والنفسي الخطير، وعقدت عدة جلسات محاكمة له، وكانت أبرز هذه الجلسات تلك المتعلقة بتصنيف ملفه "كملفّ إرهاب"، الأمر الذي عرقل سبل الإفراج المبكر عنه.

وانطلقت في إثر وضعه النفسي، حملة دولية دعماً وإسناداً له، للمطالبة بالإفراج عنه، بمشاركة العديد من الاختصاصيين النفسيين ومؤسسات دولية.

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محكمة الاحتلال الإسرائيلي تؤجل جلسة الأسير أحمد مناصرة

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