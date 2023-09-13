شاهد.. هكذا الاحتلال يسعى لتهويد القدس

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تهويد القدس المحتلة هو مصطلح يصف المحاولات المستمرة من قبل السلطات الاسرائيلية المحتلة من أجل نزع الهوية الاسلامية والمسيحية التاريخية من مدينة القدس المحتلة وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي.



منذ أن قام كيان الاحتلال الاسرائيلي بإحتلال مدينة القدس عام 67 وهو یعمل جاهد للسيطرة عليها وقد استخدم لأجل ذلك الكثير من الوسائل وقام بالعديد من الاجراءات ضد المدينة وقاطنيها حيث كان الاستيطان في المدينة أحد أهم الوسائل لتحقيق التهويد للمدينة أضافة لمصادرة أراضي المقدسيين وأدى ذلك الى مضاعفة عدد المستوطنين وفي نفس الوقت قللت من نسبة السكان العرب الفلسطينين ناهيك عن فرض الضرائب الباهظة وسياسة هدم المنشأت والمنازل تحت حجة عدم الترخيص.



وتعتبر سياسة تهجير الفلسطينين من مدينة القدس أحد الوسائل المعتمدة لدى كيان الاحتلال من أجل خلق واقع جديد يكون فيه المستوطنين النسبة الغالبة بالمدينة.

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