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شاهد.. هكذا الاحتلال يسعى لتهويد القدس

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

منذ احتلال مدينة القدس عام 1967 عمد الاحتلال الاسرائيلي على تهويد المدينة الى جانب العمل على زيادة أعداد المستوطنين فيها وتهجير المقدسيين منها بهدف فرض طابع سياسي واجتماعي وثقافي جديد على المدينة.

العالم - مراسلون

تهويد القدس المحتلة هو مصطلح يصف المحاولات المستمرة من قبل السلطات الاسرائيلية المحتلة من أجل نزع الهوية الاسلامية والمسيحية التاريخية من مدينة القدس المحتلة وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي.

منذ أن قام كيان الاحتلال الاسرائيلي بإحتلال مدينة القدس عام 67 وهو یعمل جاهد للسيطرة عليها وقد استخدم لأجل ذلك الكثير من الوسائل وقام بالعديد من الاجراءات ضد المدينة وقاطنيها حيث كان الاستيطان في المدينة أحد أهم الوسائل لتحقيق التهويد للمدينة أضافة لمصادرة أراضي المقدسيين وأدى ذلك الى مضاعفة عدد المستوطنين وفي نفس الوقت قللت من نسبة السكان العرب الفلسطينين ناهيك عن فرض الضرائب الباهظة وسياسة هدم المنشأت والمنازل تحت حجة عدم الترخيص.

وتعتبر سياسة تهجير الفلسطينين من مدينة القدس أحد الوسائل المعتمدة لدى كيان الاحتلال من أجل خلق واقع جديد يكون فيه المستوطنين النسبة الغالبة بالمدينة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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