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كيم جونغ أون يدعو بوتين لزيارة كوريا الشمالية والأخير يقبل الدعوة

كيم جونغ أون يدعو بوتين لزيارة كوريا الشمالية والأخير يقبل الدعوة
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة بيونغ يانغ وقبل الزعيم الروسي الدعوة، بحسب الوكالة.

العالم-اسيا والباسفيك

وقالت "يونهاب" نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "كيم من كوريا الشمالية يدعو بوتين لزيارة كوريا الشمالية".

وأضافت: "قبل بوتين دعوة كيم جونغ أون لزيارة كوريا الشمالية".

والتقى زعيما البلدين، الأربعاء، في قاعدة فوستوشني الفضائية، حيث أجريا مفاوضات. وهذه هي الزيارة الخارجية الأولى لكيم جونغ أون منذ عام 2019.

وتعليقا على نتائج لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي قال بوتين إن المباحثات تضمنت تبادلا "صريحا" لوجهات النظر بشأن الوضع في المنطقة.

كما تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، والمشاريع المهمة في مجالات النقل والسكك الحديدية والموانئ والزراعة وغيرها.

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كيم جونغ أون يدعو بوتين لزيارة كوريا الشمالية والأخير يقبل الدعوة

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