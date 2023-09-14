هل سيكون "الممر الاقتصادي" على حساب قناة السويس؟ + فيديو

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الممر يفترض أن يربط بين الأخيرة وبين كل من الشرق الأوسط وأوروبا، وسيشمل إنشاء سكك حديدية وموانئ بحرية وخطوط لنقل الكهرباء والهيدروجين وكابلات نقل البيانات.

في المقابل هناك من يعتبر ان هذا المشروع تهديد جدي لمصر حيث سيساهم في تحييد مسار التجارة العالمية الذي يمر عبر قناة السويس.

من التعليقات العديدة حول هذا المشروع، لدينا هنا تعليق من "طارق الحسن" وفيه: فشلت قمه العشرين والممر الاقتصادي أمريكي هندي تركي إسرائيلي إماراتي سعودي، لصعوبة تحقيق ممر ملاحي بديل لقناه السويس العالمية، فلم تحضر الصين وعمان وحضر الرئيس السيسي لعرض تطور قناة السويس وخطط الطرق السريعة في مصر للنقل من الصين إلى أوروبا.

"بن حردان" علق حول الموضوع: الأمر ليس بخافي على أحد، خط مسار الممر الاقتصادي المزمع إقامته ليس قائم للجانب الاقتصادي البحت وحساب التكلفة و المسافة وتجنب المخاطر، ولكن طغى عليه الجانب الأمريكي برغبة ملحة من إسرائيل بنقل رسالة مفادها من ليس مطبع معنا فلن يحضى بأي شي من الكعكة.

أما "أشرف قداح" فغرد: التنافس بين مشروع طريق الحرير الصيني ومشروع الممر الاقتصادي الإماراتي يعني أن مصر لم تعد في حسابات نظام الشرق الأوسط الجديد.

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