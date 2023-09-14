22 عاما على 11 سبتمبر .. يا ترى ما هي الحقيقة؟ + فيديو

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الإدارات الاميركية استغلت الهجمات هذه لإطلاق ما يسمى بالحرب على الإرهاب.. لكن بعد أكثر من عقدين، هذه السياسات ساهمت في نشر الإرهاب.

من أفغانستان إلى العراق وباقي دول العالم، تركت السياسات الأميركية أرضية خصبة للجماعات الإرهابية التي زعمت أنها تحاربها.

ملايين الضحايا في المنطقة والعالم.. والنتيجة لا تشير بأي شكل إلى نجاح الحرب على الإرهاب الذي تواجد حيثما تواجدت الولايات المتحدة.

الناشطون العرب تفاعلوا مع ذكرى هجمات سبتمبر على مواقع التواصل.. "ميسون الاسدي" عبرت عن رأيها ضمن هذا التعليق: هجمات سبتمبر كانت مزيفة.. أي طائرة ممكن تفعل هذا بأبراج بهذه الضخامة؟ لاحظوا القنابل تتفجر بعد ارتطام الطائرات بالأبراج، أمريكا تؤسس الإرهاب لتستفيد منه، صنعت القاعدة ثم داعش و.. .

"أشرف سليم" أيضا علق: لا توجد طائرات في الواقع، تم إضافتها في التلفزيون، فقط الأبراج تم تفجيرها داخليا.

أخيرا مع تعليق ملفت من "أنا غريسباخ" من ألمانيا ويبدو أنها جندية سابقة في القوات الألمانية: أنا كتبت.. اليوم، في الحادي عشر من سبتمبر، بصفتي ألمانية، أود أن أعتذر لجميع المسلمين عن حقيقة أنه على مدار 22 عاما تم تحميلكم المسؤولية عن هجمات لم ترتكبوها.. لقد جلب الناتو الحرب إلى بلدانكم.. أنا آسفة لذلك.

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