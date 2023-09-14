مفتاح انتخاب الرئيس اللبناني بات بيد الطائفة السنية + فيديو

العالم – لبنان

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت رضوان عقيل إلى أن هناك تعاطيا جدياً في الجولة الثالثة للموفد الفرنسي لودريان نظرا إلى صعوبة الأزمة اللبنانية وتشعباتها، وأوضح: يقول لودريان هذه المرة للبنانيين أنتم على مفترق طرق حقيقي، إذا كنتم تريدون انتخاب رئيس جمهورية تفضلوا إلى طاولة الحوار.. وإذا لا تريدون هذا الأمر فهذا يعني مزيدا من الغرق في الشهور الرئاسية المفتوحة على سيل من الأزمات.

ونوه إلى أن النقطة الأساسية التي تلقفها لودريان هذه المرة هي تناغمه مع الرئيس نبيه بري في القول إن طاولة الحوار هي الخلاص لهذه الأزمة، وأضاف: لكنه يقول هذه المرة وبصريح العبارة أنا لا أمثل الدولة الفرنسية فقط وإن ما أطرحه يتلاقى ويتناغم مع المجموعة الخماسية.

وأشار رضوان عقيل إلى أن الفرنسیین قد أعادوا القراءة بهذا الموضوع، حيث لم يعد الفعل السياسي اليوم نتيجة المبادرة الفرنسية، و هناك كلمة للأعضاء والدول المشاركة في المجموعة الخماسية.

وقال رضوان عقيل: لودريان يؤكد على نقطة أساسية وهي تلبية دعوة الرئيس نبيه بري للحوار، والخلاصة التي سينتهي إليها لودريان سيعود بها إلى الرئيس بري.

وشدد على أن هذه الزيارة هي الأخيرة للودريان، و على اللبنانيين أن يستغلوا هذه الفرصة الذهبية، وأضاف: هناك خطر وجودي على لبنان، لأن الاستمرار بهذا الشغور ينعكس على كل الحقول، ففي ظل الوضع الذي تعيشه الحكومة هي لا تقدر أن تحل حتى ملفا واحدا.

وصرح قائلاً: القوات اللبنانية والكتائب إذا لم يريدوا أن يحققوا ما يشاؤون هم لا يريدون انتخاب رئيس جمهورية، ظنا منهم أن بهذه الطريقة سوف يتم استنزاف الفريق الآخر "فريق الممناعة"-حسب وصفهم- أكثر وتحميله كل هذه المسؤولية.

وشدد على أن مفتاح الانتخابات بيد الطائفة السنية، وفي حال توجه 15 نائب من أصل 27 يستطيعون أن يؤمنوا النصاب مع هذه الجبهة أو تلك.

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