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الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداء من ظهر الجمعة، بموجب تعليمات الحكومة و"تقييم للوضع الأمني"، بادعاء حلول ما اسموه "رأس السنة العبرية".

العالم - الاحتلال

وأفادت إذاعة الاحتلال الرسمية "كان" صباح اليوم الخميس، أنه تقرر الإغلاق، بناء على تقييم الأوضاع الأمنية، وتوجيهات المستوى السياسي، يفرض طوق شامل على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءا من ظهر الجمعة وحتى ليلة السبت-الأحد المقبل، وذلك تزامنًا مع "عيد رأس السنة العبرية".

وزعمت سلطات الاحتلال أنه "سيسمح بالعبور في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط، أثناء الإغلاق، رهنًا بموافقة منسّق العمليات الحكومية في المناطق" المحتلة.

وعندما يشمل الإغلاق قطاع غزة، تغلق سلطات الاحتلال معبري "كرم أبو سالم" التجاري، وبيت حانون ("إيرز") الخاص بحركة الأفراد، شمالي القطاع المحاصَر. أما في الضفة الغربية، فيتم تجميد مفعول التصاريح التي يحملها العمال الفلسطينيون للعمل في مناطق الـ 48، بالإضافة لتجميد عمل بعض الحواجز، وإغلاق عدد من الشوارع التي تمر بالمستوطنات.

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الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة

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