مباحثات سورية كوبية لتعزيز التعاون في المجال الدوائي

العالم - سوريا

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش المشاركة السورية في قمة مجموعة الـ 77 والصين تأمين وصول الأدوية واللقاحات إلى سوريا، إضافة إلى عدد من المسائل العالقة والعقبات التي تواجه التعاون الصحي والتجاري والاقتصادي.

وأكدت ماروي حرص بلادها على التواصل والتعاون مع الحكومة السورية، والارتقاء بالعلاقات بين الجانبين في البلدين الصديقين، وتذليل كل العقبات التي تقف أمام تطويرها، وخاصة العقوبات غير الشرعية والحصار الأمريكي على كوبا وسوريا.

حضر اللقاء سفير سوريا في كوبا الدكتور غسان عبيد والملحق الدبلوماسي علي عباس، ومن الجانب الكوبي الدكتور دافيد رودريغيز المدير التجاري في المؤسسة.