هزة ارتدادية جديدة تضرب وسط المغرب

العالم - المغرب

ونقلت الأناضول عن مسؤول بالمعهد المغربي للجيوفيزياء (حكومي) قوله، إن الهزة الارتدادية وقعت في منطقة إيغيل بإقليم الحوز (جنوب غرب مراكش)، وهي مركز الزلزال الأول الذي ضرب المنطقة في وقت متأخر من مساء الجمعة وخلف نحو 3 آلاف قتيل ودمارا واسعا في المنطقة.

وأوضح أن الهزة سجلت حوالي الساعة 6:35 صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة 5.35 بتوقيت غرينتش)

وضرب زلزال الجمعة عدة مدن كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط).

وحسب أحدث بيانات وزارة الداخلية المغربية، فقد أسفر الزلزال عن 2946 حالة وفاة و5674 إصابة، إضافة لدمار مادي كبير.