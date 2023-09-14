العليا لأسرى الجهاد تحذر من تكرار سيناريو الشهيد خضر عدنان

العالم - فلسطين

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن المعتقل سلطان سلطان خلوف المضرب عن الطعام منذ 43 يوماً، يقبع حالياً في سجن الرملة قسم 12 وهو القسم الذي تم فيه اغتيال الأسير الشيخ خضر عدنان.

وأشارت إلى أن الأسير خلوف يعاني من ظروف صحية خطيرة للغاية؛ تتمثل بالإرهاق وصعوبة في الكلام وعدم القدرة على شرب الماء، مؤكدة أنه دخل مرحلة الخطر الشديد.

وشددت على أن أي أسير من الحركة الأسيرة سيتعرض لعملية اغتيال جديدة سيكون رد الهيئة غير متوقعا ردًا يجبر الاحتلال على إعادة سياساته تجاه الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

