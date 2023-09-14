الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الايرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الاسترالية في طهران

الخارجية الايرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الاسترالية في طهران
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية الجمهورية ايران الاسلامية، القائم بأعمال السفارة الاسترالية في طهران، على خلفية تصريحات وزير خارجية استراليا التدخلية تحت غطاء "حماية حقوق الشعب الايراني وحقوق الانسان".

العالم - ايران

وافادت "ارنا"، انه بعد تصريحات وزير خارجية استراليا التدخلية في شؤون ايران تحت غطاء "حماية حقوق الشعب الايراني وحقوق الانسان" والاعلان عن حزمة جديدة من الحظر التي وضعتها استراليا وطالت عددا من المسؤولين والرعايا الايرانيين، قام رئيس الدائرة الرابعة لشؤون اسيا واوقيانيا لدى الخارجية الايرانية باستدعاء القائم بأعمال السفارة الاسترالية في طهران، وابلغه احتجاجا شديد اللهجة باسم الجمهورية الاسلامية الايرانية على هذا السلوك.

في المقابل، صرح الدبلوماسي الاسترالي بان سياسة بلاده المبدئية تؤكد على التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ معلنا انه سيبلغ كانبرا عن موقف الخارجية الايرانية هذا فورا.

وبشهادة المنظمات الدولية، تُعرف دولة استراليا بسجلها السيئ في مجال حقوق الانسان، نظرا لسياساتها وتعاملها غير الانساني مع اللاجئين وحظر السفر على المفتشين الدوليين للتحقيق في جرائم التعذيب المتوقعة داخل مخيمات اللاجئين في هذا البلد.

روابط ذات صلة

استدعاء السفير البريطاني الى وزارة الخارجية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الادميرال ايراني: العدو لايجرؤ على التعرض لأي من حدودنا البرية أو البحرية

بالفيديو.. إحياء ذكرى وفاة الرسول(ص) في النجف وسط إجراءات أمنية وخدمية

الخارجية الايرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الاسترالية في طهران

الخارجية السعودية: الملك وولي العهد السعودي يتلقيان رسالتين من الرئيس الايراني

مسؤول لبناني بارز: "ما في فرنجية.. ما في رئيس جمهورية!" + فيديو

العليا لأسرى الجهاد تحذر من تكرار سيناريو الشهيد خضر عدنان